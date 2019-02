Kennzeichen dürfen mit Emojis aufgepeppt werden

Fahrer finden die Idee gut

Auch bei Fahrern kam sie nicht schlecht an. „Wenn das den Tag ein wenig aufhellt, während man im Stau steht, dann soll es so sein“, sagte die Laura McKee aus Queensland. Anwohner Mark Edwards wünschte sich aber mehr Optionen: „Die Emojis sollten austauschbar sein, so dass man andere Fahrer warnen kann, wenn man müde oder schlecht drauf ist.“