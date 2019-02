Brinkley: Mit 65 Jahren selbstbewusster denn je

Christie Brinkley ist mit ihren 65 Jahren selbstbewusster denn je. Die Model-Beauty verriet in einem Interview, dass sie sich längst nichts mehr aus Kritik mache. Ihre Erfahrung habe nämlich ihr gezeigt, dass die Meinungen von Fremden keine Bedeutung haben, solange es Menschen in ihrem Leben gebe, die sie so lieben, wie sie ist.