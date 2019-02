2 Leichen innerhalb eines Tages in Fluss entdeckt!

Cobra-Taucher entdeckten toten Mann

Doch es sollte nur ein knapper Tag vergehen, ehe am Donnerstag die nächste Leiche aus dem Piesting-Fluss gezogen wurde, einige Hundert Meter vom ersten Fundort entfernt. Ein toter Mann - vermutet wird derzeit, dass es sich um den Ehemann der tags zuvor gefunden Frau handeln könnte - wurde nahe des Stauwerks von Cobra-Tauchern aus dem Wasser geborgen, wie Polizeisprecher Heinz Holub erklärte. Auch in diesem Fall gebe es vorerst keine Anzeichen auf ein Gewaltverbrechen, hieß es. Dennoch würden die Ermittlungen in alle Richtungen laufen.