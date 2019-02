Brustmuskeln für alle Männer dank neuem Shirt

Seit Jahrzehnten schwören zahlreiche Frauen auf Push-Up-BHs. Und was machen Männer, wenn sie ein bisschen bei der Form schummeln wollen? Diese Gedanken machten sich offensichtlich die Hersteller des Funkybod Muscle Shirts. Denn dieses funktioniert so ähnlich wie das Pendant für Frauen. Das eng anliegende Oberteil ist mit Schaumstoffkissen in Pectoralis-Form gefüttert, die einen gut ausgestatteten Brust- und Armbereich vortäuschen sollen.