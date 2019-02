Neymar muss für Spezialtherapie nach Brasilien

Superstar Neymar wird die Behandlung seiner komplizierten Fußverletzung in seiner Heimat fortsetzen. Laut Angaben seines Clubs Paris Saint-Germain soll sich der 26-jährige Angreifer ab Donnerstag für zehn Tage in Brasilien einer speziellen Therapie unterziehen. Begleitet werde er dabei von Mitgliedern der medizinischen Abteilung des Vereins, gab PSG in der Nacht auf Donnerstag bekannt.