Schreckmoment bei der WM ++ Arnautovic führt

Das krone.at-Sportstudio am 21. Februar: Michael Fally präsentiert diesmal einen Schreckmoment bei der nordischen WM in Seefeld, Mikaela Shiffrins Gedanken an das Lawinenopfer in Crans Montana und Marko Arnautovic als neuen Führenden bei der „Krone“-Fußballerwahl (alles im Video).