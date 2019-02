Crème Brûlée

Um herauszufinden, ob die Schlagobers-Dotter-Masse cremig genug ist, können Sie diese „zur Rose abziehen“. Für diese Technik nehmen Sie am besten einen Schöpflöffel und tunken ihn mit dem Bauch leicht in die Masse. Dann blasen Sie drauf, wenn die Masse ein wellenartiges Muster entwickelt, das an eine Rose erinnert, ist die Konsistenz richtig.