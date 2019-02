Britischer Botschafter glaubt noch an Brexit-Deal

Wohl keine gravierenden Änderungen für Reisende

Für den Fall eines „No Deals“ sei man in Kontakt mit der österreichischen Regierung, was die Situation der britischen Bürger betrifft. „Das sind ungefähr 11.000. Deren Rechte sind mir sehr wichtig und ich versuche, diese zu beschützen. Auch hier arbeiten wir an den Details“, erläuterte der Spitzendiplomat, der auch einen Blog betreibt. Es gehe um bürokratische Abläufe. „Wir beraten unsere Bürger, bei der Botschaft bekommt man alle Informationen. Ich werde hier lange keinen Mangel an Arbeit haben“, so Turner, der auch in Zukunft für Reisende keine gravierenden Änderungen und Schwierigkeiten erwartet.