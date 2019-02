„Unser Aufstieg wäre für mich kein Wunder“

5000 Fans im Rücken

Christoph Knasmüllner gestand vor dem zweiten Duell mit seinem Ex-Klub: „Ich war trotz meiner sechs Monate in Mailand noch nie in diesem Stadion, die Vorfreude ist riesig.“ Auch auf die Unterstützung der 5000 angereisten Fans, die heute Abend mit Grün-Weiß eine Sternstunde feiern wollen: „Wir müssen ein Tor schießen, am besten zwei“, gibt Knasmüllner die Devise vor.