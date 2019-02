Papst: „Lieblose Kritik an Kirche ist Teufelswerk“

Es gelte, dem Heiligen Pater Pio (1887-1968) zu folgen: „Er hat die Kirche so geliebt, wie sie war, und hat sie nicht mit Worten zerstört, so wie es jetzt Mode ist“, sagte er am Mittwoch im Petersdom in Rom. Zwar sei es richtig, auf Schwächen hinzuweisen, dabei müsse aber immer auch die Liebe zur Kirche zum Ausdruck kommen, so der Papst bei einer Begegnung mit einer Pilgergruppe aus der italienischen Erzdiözese Benevent.