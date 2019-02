Dirigentin auch Dozentin und hat den Crossover-Hit

Daneben betätigt sich die Dirigentin auch als Dozentin, vermittelt Musik-Basics an der Uni in einer Kombi aus Vorlesung und Konzert. Dazu passt das Akademie-Programm, in dem sich zwölf Studienabsolventen ans Orchesterleben gewöhnen. „Umso wichtiger, dass es immer mehr Musizierende aber immer weniger Orchester gibt“, so Fuchs. Ihr sei daher die Förderung heimischer Talente wichtig.