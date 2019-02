Meghans verrückter New-York-Trip - um 400.000 Euro

Es war eine Babyparty, die einer Königin gerecht geworden wäre: Denn um die Ankunft ihres ersten Kindes zu feiern, ließ sich Meghan das verlängerte Wochenende in New York so einiges kosten. Stolze 400.000 Euro soll die Herzogin für Privatjet, Penthouse-Suite, Live-Musik, Sternekoch und Bodyguards ausgegeben haben.