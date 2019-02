„Suizid ist keine Mode“: Shitstorm gegen Burberry

Model Liz Kennedy, die selbst an der Show beteiligt war, empörte sich im Anschluss auf ihrem Instagram-Account über das Unternehmen. In einem langen Post erklärte sie dabei, wieso dieser Pulli kein modisches Statement, sondern in ihren Augen einfach ein No-go sei. Unter anderem schreibt sie dabei: „Eine so große Marke wie Burberry, die normalerweise als kommerziell und stilvoll gilt, sollte eine solche offensichtliche Ähnlichkeit nicht übersehen“. Es gebe Hunderte Arten ein Seil zu binden und man habe sich ausgerechnet für diese entschieden. Sie selbst habe sich sehr unwohl gefühlt, als sie das Design gesehen hatte, nicht zuletzt „weil es mich an eine Zeit erinnerte, in der meine Familie von Suizid getroffen wurde“. Auch wenn sie klarstellt, nicht respektlos gegenüber der Marke oder dem Designer sein zu wollen, unterstreicht sie jedoch deutlich: „Ich schäme mich, Teil der Show gewesen zu sein!“