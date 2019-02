Kurz trifft Trump - und Strache Marine Le Pen

Vilimsky will EU-Skeptiker vereinen

FPÖ-Generalsekretär Vilimsky sprach sich am Donnerstag für eine große Fraktion der EU-Skeptiker aus. „Ich will, dass alle drei EU-kritischen Fraktionen möglichst unter einem Dach zusammen sind, mit Salvini als Gesicht“, so der 52-Jährige. Dazu zählt er neben seiner Fkration auch die rechtspopulistische EFDD (Europa der Freiheit und Direkten Demokratie) und die Fraktion der „Europäischen Konservativen und Reformer“ (ECR). Es seien aber noch einige Fragen ungeklärt, etwa die Zahl und Verteilung der Sitze im Zusammenhang mit dem Brexit, sagte der FPÖ-Delegationsleiter.