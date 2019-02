Diesen Nagellack trägt die Queen seit 1989!

In Sachen Outfits wechselt die Queen gerne Farben, meist sieht man sie ganz in Blau, Pink oder Gelb. Wenn es aber um die Farbe Ihres Nagellacks geht, bleibt die Monarchin seit Jahren einer Farbe treu. Sie verwendet „Ballet Slippers“ der Marke Essie! Dieser kostet nur knapp acht Euro und ist in fast allen Drogeriegeschäften erhältlich. Wenn auch Sie Ihren Nägeln einen royalen Touch verleihen wollen, haben wir hier genau das Richtige.