Rapid ist bei Inter wieder nur Nebensache

Mit einem 0:1-Rückstand tritt Rekordmeister Rapid zum Sechzehntelfinal-Rückspiel der Europa League bei Inter Mailand an. Auch wenn die Aufstiegschancen gering sind, wollen die Hütteldorfer am Donnerstagabend (21 Uhr, im LIVETICKER auf sportkrone.at) im Giuseppe-Meazza-Stadion das „Wunder“ noch schaffen. Bei Inter geriet der Rapid-Hit aber wieder einmal in den Hintergrund. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.