Trump sieht Kurz als „seinen Mann in Europa“

Der große Empfang, den US-Präsident Donald Trump am Mittwoch seinem Gast, Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), bereitet hat, sollte auch Signale an Brüssel schicken. Laut dem US-Botschafter in Wien, Trevor Traina, wolle Trump „über Kurz mit der EU kommunizieren“. So habe Trump gegenüber Kurz seine Wünsche an Europa zum Ausdruck gebracht und hoffe, „dass der Kanzler eine Antwort organisieren kann“. „Der Präsident sprach mit dem Kanzler, als ob er mit Europa spräche“, berichtete Traina. „Der Kanzler sprach heute im Namen der gesamten EU.“