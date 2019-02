Coach Rose kündigt „totalen Angriff“ der Bullen an

Mit Wucht, Mut und vielleicht drei „Knipsern“ auf dem Feld: So will Salzburgs Trainer Marco Rose das 1:2 aus Hinspiel in Brügge am Donnerstag (18.55 Uhr, im LIVETICKER auf sportkrone.at) aufholen. Die Heimbilanz im Europacup soll eine große Stütze sein. Und: Ein Wikinger-Stürmer ersetzt den anderen!