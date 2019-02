Shiffrin gedenkt Lawinenopfer von Crans-Montana

Kein Start in Crans-Montana

Auf Twitter brachte Shiffrin ihr Mitgefühl angesichts des Lawinenunglücks in Crans Montana zum Ausdruck. Bei dem Lawinenabgang auf eine Skipiste kam am Dienstag ein französischer Pistenkontrolleur ums Leben, drei weitere Menschen wurden leichter verletzt. „Es ist nicht mein Plan, an diesem Wochenende an den Weltcup-Bewerbe teilzunehmen, aber ich werde in Gedanken dort sein und an euch alle denken“, schrieb die 23-Jährige.