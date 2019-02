Rapid bei Inter: „Das Unmögliche möglich machen“

Mit dem 1:0-Sieg im Hinspiel hat Inter Mailand bereits in Wien die Basis für den Aufstieg gelegt - Rapid will nun auch im Giuseppe-Meazza-Stadion eine gute Figur abgeben, vor zu erwartenden 35.000 Fans im Rückspiel am Donnerstag (21 Uhr) auch selbst Akzente setzen. „Sie haben eine riesige Qualität, das ist unbestritten, und dessen muss man sich auch immer bewusst sein“, betont Coach Didi Kühbauer.