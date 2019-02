Bestzeit für Kwjat ++ Williams legt endlich los

„Es war eine sehr schwere Geburt“, beschrieb Co-Teamchefin Claire Williams die Arbeit am neuen Wagen. Am Donnerstag enden die ersten Testfahrten. Vom 26. Februar bis zum 1. März dürfen alle Teams noch einmal auf dem Kurs in Katalonien ihre Autos auf den Saisonstart am 17. März in Melbourne vorbereiten.