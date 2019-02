Stadlober mit Halsreizung, Anreise erst am Freitag

Die Atemwegsbeschwerden waren nach dem Weltcup-Rennen in Cogne aufgetreten. Ein Infekt konnte vom ÖSV-Arzt am Dienstag ausgeschlossen werden. Das Antreten im Skiathlon am Samstag ist daher nicht gefährdet. „Ich fühle mich körperlich fit. Dass ich einen Tag länger zu Hause bleibe, ist eine reine Vorsichtsmaßnahme“, erklärte die Radstädterin. Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz am Donnerstag musste sie freilich absagen.