Kraft zum Druck: „Bewiesen, dass ich das gut kann“

Entsprechend groß ist seine Vorfreude auf die Heim-WM. „Es gibt nichts Schöneres. Das ist sicher das Highlight meiner Karriere, so etwas erlebt man nur einmal. Es gibt nichts Geileres, als am Bergisel und in Seefeld zu hüpfen.“ Sein Ziel ist eine Medaille, egal in welchem Bewerb. „Wenn ich eine mit heimnehme, dann ist es gut, wenn es mehr sind, ist es genial. Egal ob im Mixed oder mit der Mannschaft, das wäre schön. Im Einzel wäre es natürlich besonders genial“, sagte der Sieger von bisher 15 Weltcup-Bewerben. Einfach abzuholen sei das begehrte Edelmetall freilich nirgends. „Es ist nie einfach, man braucht einen guten Tag und auch Glück. Ich bin froh, dass ich so gut in Form bin.“ Das war seit 2017 nicht immer so. In der Vorsaison gelang ihm kein Sieg, auch bei Olympia ging er wie das gesamte ÖSV-Team leer aus. Aus diesen Rückschlägen habe er aber seine Lehren gezogen. „Die letzten zwei Jahre waren nicht ganz so einfach. Ein paar graue Haare sind mir schon gewachsen. Sicher lernt man aus jedem Misserfolg etwas dazu, wie heuer nach Garmisch. Es ist schon sehr cool, wie ich danach wieder zurückgekommen bin. Hoffentlich kann ich bei der WM darauf zurückgreifen.“