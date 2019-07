Diese entfernte Verwandte der europäischen Kartoffel hat es in sich! Sie steckt nicht nur voller komplexer Kohlenhydrate, sondern enthält auch eine Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen und Vitaminen. Mit einer Portion deckt man das Dreifache des Tagesbedarfs an Vitamin A und immerhin drei Viertel des Vitamin E und des Vitamin C Bedarfs. Ersetzen Sie doch mal normales Mehl beim Backen durch Süßkartoffelmehl - dieses enthält einen wesentlich niedrigeren glykämischen Index.