Exotische Note in der Langlauf-Qualifikation

Andreas Razafimahatratra zeigte sich von Österreich und dem Großereignis jedenfalls trotz bescheidenem Rennergebnis begeistert. „Die Leute sind wahnsinnig nett hier“, meinte er. „Was für eine Ehre hier dabei zu sein. Noch dazu bin ich ja derjenige, der Madagaskar zum ersten Mal in seiner Geschichte in diesem Sport repräsentieren darf“, ergänzte er. „Das Rennen war sehr hart, ich habe alles getan, was ich konnte“, konstatierte der 29-Jährige. „Wer weiß, vielleicht war es das erste und letzte große Rennen“, witzelte Razafimahatratra abschließend.