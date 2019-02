Steve Stricker Kapitän des US-Ryder-Cup-Teams

Steve Stricker führt die besten Golfer der USA im kommenden Jahr als Ryder-Cup-Kapitän in den Wettstreit mit Titelverteidiger Europa. Der 51-Jährige wurde am Mittwoch zum Teamchef für den Saison-Höhepunkt 2020 in Whistling Straits in Wisconsin ernannt. Stricker löst damit Jim Furyk als US-Kapitän ab. Die 43. Auflage des Ryder Cups wird vom 25. bis 27. September 2020 am Lake Michigan ausgespielt.