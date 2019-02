ÖVP lädt zur Debatte über Leitspital im Ennstal

Die Diskussion um das in Stainach-Pürgg geplante Spital, das ab 2025 die Krankenhäuser in Bad Aussee, Rottenmann und Schladming ersetzen soll, hat in den vergangenen Wochen gehörig an Fahrt aufgenommen. Die FPÖ und KPÖ machten gemeinsame Sache und bereiteten so den Weg für eine bezirksweite Volksbefragung zur Spitalsreform am 7. April (das Ergebnis ist allerdings unverbindlich).