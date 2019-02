Heftig! Skispringer „zerschellt“ an der Werbebande

An der Abrisskante hob er zum zweiten Mal binnen Kurzem ab und prallte unmittelbar darauf mit den quergestellten Skiern gegen die Werbebande. Doch damit nicht genug - was folgte war ein heftiger Überschlag des Norwegers und eine unangenehme „Landung“ mit dem Rücken voraus am Absperr-Gitterzaun unmittelbar hinter der Bande. Beinahe unfassbar: Der junge Mann blieb völlig unverletzt!