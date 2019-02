LASK will nicht den Psychotherapeuten spielen

Austria unter Druck!

Umgekehrt thematisierte LASK-Trainer Oliver Glasner in der Kabine, dass der 6:0-Erfolg auch ein Auslöser von Arroganz oder Überheblichkeit sein könne. „Im Training haben mir die Jungs aber bewiesen, dass sie geerdet sind“ erzählt der 45-Jährige: Der den Spielern aber per Video trotzdem demonstriert hat, warum dieser hohe Sieg möglich war? „Weil wir Dinge gemacht haben, die auch gegen kommende Gegner die Basis für Erfolge sein werden“, weiß Glasner. Der zur Psycho-Lage der Austria jedoch nichts sagen will. Begründung: „Darauf haben wir ja keinen Einfluss!“ Für LASK-Präsident Siegmund Gruber ist aber klar: „Wir spielen für die Austria sicher nicht den Psychotherapeuten!“