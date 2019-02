Georgierin reist mit Masern in Oberösterreich ein

Während in der Steiermark und in Salzburg wegen 47 Masernfällen seit Wochen die Alarmglocken schrillen, war es in Oberösterreich ruhig. Nun gibt’s den ersten Fall – einen kuriosen. Eine Touristin aus Georgien erkrankte während eines Familienbesuchs in Linz, reiste wieder ab. Ihre Kontaktpersonen werden untersucht!