60 Baustellen: Innsbruck droht der Verkehrsinfarkt

Keine baustellenfreie Zeit mehr in Innsbruck

Zudem gibt es seit einigen Jahren einen Baustellenkoordinator, der die einzelnen Gewerke zusammenbringt: „Die Zeitabläufe dauern dadurch etwas länger, da man gemeinsam an einem Projekt arbeitet“, erläuterte Walter Zimmeter, Chef des Tiefbauamtes. Die Faustregel lautet: Je mehr Beteiligte, desto länger dauert es. Bestes Beispiel ist die Sanierung Riedgasse, die drei Jahre dauert. Eine Stadt ohne Baustellen werde es auch in Zukunft nicht mehr geben, wurde betont.