Dauerparker vor Märkten kassieren Strafen

Schilder werden oft ignoriert

Hofer handhabt das bei ausgewählten Filialen ähnlich: „Mehrmals am Tag registrieren beauftragte Mitarbeiter alle Fahrzeuge, die länger als erlaubt parken“, heißt es von Hofer. Lidl verlangt aktuell nur bei zwei Linzer Filialen eine Parkuhr. Und auch Spar versucht, das Problem mit Dauerparkern in den Griff zu bekommen: „Leider kann man oft Schilder aufstellen, so viele man will. Manche Menschen ignorieren das“, verweist Spar-Sprecherin Nicole Berkmann auf einfache Kontrollgänge, Hinweiszetteln an Autos oder sogar „schärfere Maßnahmen“.