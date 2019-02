Schau bringt „Welt in Bewegung“

Vom Habsburger-Reich über Flugzeugbau bis zum Satellitenzeitalter: Wiener Neustadt hat viele Geschichten zu erzählen. Und die sollen vor allem in den beiden Ausstellungszentren erlebbar gemacht werden. Die erneuerten Kasematten und das ehemalige Kloster St. Peter an der Sperr sind die Dreh- und Angelpunkte der 40. Landesschau. Auch der Wiener Neustädter Kanal und die Umlandgemeinden werden eingebunden. „Insgesamt sind dafür 25 Millionen Euro in der Stadt und acht Millionen Euro in der Region von uns investiert worden“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.