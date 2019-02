Trump- und Kim-Frisuren vor Gipfeltreffen im Trend

An den Seiten kurz geschoren wie Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un oder so blond wie US-Präsident Donald Trump: Der vietnamesische Friseur Le Tuan Duong aus der Hauptstadt Hanoi verpasst seinen Kunden vor dem dortigen Gipfeltreffen von Trump und Kim in der nächsten Woche kostenlos einen Haarschnitt in deren Look. Und das sorgt dafür, dass sein Salon regelrecht von Kunden gestürmt wird.