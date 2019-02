Mäuse, Kälte, Staub: Die schäbigsten Schulen Wiens

Ausgerechnet die Löwenschule in Wien-Donaustadt haben sich Mäuse als Winterquartier ausgesucht. Die Situation spitzte sich in den vergangenen Tagen so zu, dass einige Klassenräume seit Montag für den Unterricht gesperrt sind. 200 Kinder sind betroffen. Bereits in den vergangenen Jahren haben sich die Nagetiere in den Pavillons breitgemacht. Lebendfallen wurden aufgestellt und das Gebäude gereinigt, „um eine Gesundheitsgefährdung zu vermeiden“, erklärt eine Sprecherin des Bildungsstadtrats. Aber so schlimm wie heuer war es noch nie.