Zahl der Grippeopfer ist weiterhin am Höhenflug

Hatschi! Statt in den Ferien über die Pisten zu flitzen, müssen Tausende Landsleute daheim das Bett hüten. So schnellte die Anzahl der „Grippe“-Opfer laut OÖGKK gegenüber der Vorwoche um 37 Prozent in die Höhe, 3237 Oberösterreicher sind verschnupft und erkältet.