Stadt-Lkw werden vorerst nur zum Teil sicherer

Wer in Zukunft rechts an einem Lkw des Magistrats vorbeifährt oder von diesem überholt wird, sollte sich am besten zweimal vergewissern, ob und wie sicher er oder sie sich fühlen darf: Knapp 50 Lastwagen sind für das Straßen- und Brückenamt der Abteilung 6 unterwegs, weitere 40 für den Wirtschaftshof der Abteilung 7. Die „Sechser“ untersteht Rößlhuber, die „Siebener“ Preuner.