Arbeitskollegen teilen sich 437-Mio.-Dollar-Gewinn

Verkäufer hofft auf Trinkgeld

Niz Aydogan hatte das Los an die glücklichen Gewinner verkauft. Gegenüber Medien sagte er, dass er schockiert und überrascht zugleich sei. „Ich hoffe, sie kommen eines Tages vorbei und geben mir ein Trinkgeld“, so Aydogan. Ein Vertreter der Tippgemeinschaft gab an, dass jeder der Gruppe wöchentlich einen Dollar investierte, um die Tickets zu finanzieren.