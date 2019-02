London entzieht IS-Braut Staatsbürgerschaft

Die britische Regierung hat ihre Drohung wahr gemacht und entzieht der IS-Anhängerin Shamima Begum, die sich derzeit in einem syrischen Flüchtlingslager aufhält, die Staatsbürgerschaft. Die Bitte der jungen Frau um eine Rückkehr in die Heimat wurde damit am Mittwoch abgeschmettert. Die 19-Jährige zeigte sich „schockiert“. Begum hatte sich im Jahr 2015 im Alter von 15 Jahren gemeinsam mit Mitschülerinnen der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien angeschlossen. Vier Jahre später will sie nun heimkehren, um die Überlebenschancen ihres neugeborenen Kindes zu erhöhen. Ihr Fall sorgt seit Tagen in Großbritannien für Debatten. Diese werden durch die Entscheidung in London wohl erneut befeuert.