Doskozil setzt auf Erfahrung

„Ich freue mich auf diese Aufgabe und werde die Menschen in unserem Land in den Mittelpunkt aller Überlegungen stellen“, so Illedits. Für Astrid Eisenkopf bleibt fast alles beim Alten, Frauen, Umwelt- und Naturschutz gehören weiterhin in ihr Ressort. Dazu kommen aber der Konsumentenschutz und das riesige Agrarressort. „Herausforderungen sind da, um angepackt zu werden. Die Biowende ist für mich natürlich ein ganz großes Ziel“, so die Mandatarin. Wie bereits bekannt, wandern die Aufgabengebiete Bildung, Jugend und Familie zu Daniela Winkler aus dem Bezirk Neusiedl, der Mittelburgenländer Heinrich Dorner wird Landesrat für Bau, Verkehr, Raumplanung und Wohnbauförderung. Soziallandesrat Norbert Darabos verlässt die Regierung am Donnerstag.