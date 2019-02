Dummer Einbrecher erneut vor Gericht

7000 Euro betrug der Schaden, den K. bei seinem Einbruch in einen Imbissstand im Burgenland verursachte. Gestohlen hat der Kriminelle - neun Vorstrafen, mehrfach in Haft - dann aber nichts. Dafür ließ der wohl dümmste Einbrecher aller Zeiten eine Zange am Tatort liegen - Ermittler fanden später darauf seine DNA. Vor Gericht in Eisenstadt versuchte sich der Arbeiter herauszureden: „Frau Rat, ich hab seit meiner letzten Haftentlassung endlich eine Arbeit. Die würde ich für so etwas doch nicht gefährden.“