Hirscher auf Sprung zum Kristallkugel-Rekordsieger

„Mega“

Der Salzburger arbeitet auch nach dem Aufstieg zum erfolgreichsten WM-Teilnehmer aller Zeiten weiter am möglichen Maximum. Zwei Tage nach seinen Fahrten in Aare zu Slalom-Gold sah er mit dem Gewinn des Slalom-Weltcups seine Mission für die Teilnahme am Parallel-Event in der schwedischen Hauptstadt als erfüllt an: „Mega. So früh habe ich die Kugel noch nie gehabt. Das bedeutet mir schon sehr viel. Also das hat einen Riesenstellenwert für mich.“