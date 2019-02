Journalistin Kopeinig wechselt in Doskozils Team

Kopeinig hat Soziologie, Politikwissenschaft und Geschichte in Wien studiert und ein Postgraduate-Studium an der Universidad de los Andes in Bogotá (Kolumbien) absolviert. Die langjährige „Kurier“-Redakteurin mit dem Schwerpunkt Europa war auch zwei Mal als Korrespondentin für die Tageszeitung in Brüssel tätig.