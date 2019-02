Lugner plaudert über One-Night-Stands in der Loge

Die Vorfreude auf seinen diesjährigen Opernball-Stargast ist Richard Lugner ins Gesicht geschrieben. Der Grund: Nach anfänglichen Startschwierigkeiten entpuppt sich die als „The Body“ bekannte australische Model-Schönheit Elle Macpherson nämlich pflegeleichter als so mancher Promi in den Jahren zuvor. Im Talk mit krone.at plauderte der Opernball-Zampano am Mittwoch aus, dass die 54-Jährige offenbar gar nicht genug von ihm bekommen kann. Wie gut, dass er auch gleich verriet, wie das mit den One-Night-Stands in der Loge so ist ...