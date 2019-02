Zugunglück: Lokführer fuhr zu schnell durch Kurve!

Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben, dass der Lokführer am 26. Juni in Völlerndorf viel zu schnell in eine Kurve eingefahren war. Der Zug sei zunächst mit etwa 70 km/h unterwegs gewesen, der Lokführer habe erst unmittelbar vor der Kurve die Geschwindigkeit reduziert und habe diese mit 62 bis 64 km/h durchfahren - erlaubt gewesen wären allerdings maximal 35 km/h. „Eine entsprechende Verzögerung hat nicht stattgefunden“, sagte Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft. „Das Tempo lag über der Kippgeschwindigkeitsgrenze, deshalb ist der erste Waggon umgekippt“, betonte er.