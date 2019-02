Bauarbeiter (28) von Metallwand begraben - tot

Unter Reanimation ins Spital geflogen

Der 28-Jährige wurde nach der Erstversorgung unter Reanimation per Hubschrauber in ein Spital geflogen. Die Ärzte verloren jedoch den Kampf um sein Leben. Sein Kollege im Alter von 51 Jahren erlitt bei dem Unfall ein Schädel-Hirn-Trauma sowie Prellungen. Auch er wurde nach der Stabilisierung in ein Krankenhaus gebracht. Um die Opfer abzutransportieren, sei eine Drehleiter der Feuerwehr notwendig gewesen, um die beiden Patienten „aus dem Baustellenbereich auf Bodenniveau zu heben“, hieß es.