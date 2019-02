Entspannung und Erholung für Geist und Seele

Trotzdem lockt die Piste, die Sonne scheint, man muss einfach bei diesem Kaiserwetter wenigstens ein paar Stunden an der frischen Bergluft verbringen, sei es beim Skifahren, Winterwandern oder beim Langlaufen. Ein schönes familiäres Skigebiet – bekannt nicht zuletzt durch Franz Klammer, mit dem man zu gewissen Terminen auch in der Früh Ski fahren kann, liegt vor der Tür, ist durch eine Skischaukel mit Sankt Oswald verbunden. Bester Naturschnee, Sonne – der Winter ist einfach herrlich! Ich fühle mich fit und agil, wie schon seit Langem nicht – liegt es an der Luft, am Heilwasser, an was auch immer, dem Tatendrang muss Genüge getan werden.