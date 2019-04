Die besten Kochbücher für Serienjunkies

Serien machen süchtig. Und nach einer gewissen Zeit fühlt man schon richtig mit den Darstellern mit, man wird förmlich in die Serie „hineingezogen“. Denn Serienschauer besitzen meist nicht nur ein Streaming-Abo, sondern auch Fanartikel und mehr. Einige Autoren sind sogar auf die Idee gekommen, die bekanntesten Gerichte der Serien in einem Buch zusammenzufassen. Wenn auch Sie ein richtiger Serien-Fanatiker sind, lesen Sie unsere Empfehlungen! Mit diesen Kochbüchern kochen Sie wie in Ihrer Lieblingssendung.