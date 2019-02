Boss-Betrug: Täter immer professioneller

Die Masche ist nicht neu, doch fallen Ahnungslose noch immer auf sie herein. Die Rede ist vom sogenannten Boss- oder CEO-Betrug, bei dem sich Kriminelle gegenüber Mitarbeitern von Firmen per E-Mail oder Telefon als hochrangige Führungskräfte ausgeben, um an sensible Daten oder Geld zu gelangen. Dabei gehen die Täter immer professioneller vor, wie das Bundeskriminalamt am Mittwoch berichtete.