Rekordversuch: Rakete „The Hound“ soll bis ins All

Bis vor Kurzem war Plasounig Obmann des „Space Teams“ der Technischen Universität Wien und Projektleiter für die Weltrekord-Rakete, die einen ganz besonderen Namen trägt: „The Hound“. Plasounig: „Der Name bedeutet so viel wie Höllenhund.“ Und höllisch heiß ist es auch an dem Ort, an dem sie an den Start geht. Mitten in der Wüste in Nevada (USA) wird der Rekordversuch stattfinden. „Wir waren im Vorjahr dort. Wegen eines technischen Fehlers beim Zusammenbau konnten wir den Rekord nicht brechen. Im Herbst versuchen wir es erneut“, erklärt Plasounig. Wenn die 30-Kilometer-Grenze geschafft werden könnte, wäre das Team europaweit unter den Studenten an der Spitze.